Guty Carrera sobre la boda de su ex Alejandra Baigorria con Said Palao: "Era un sueño que ella tenía"

Como se recuerda, Guty Carrera es un exchico reality que participó en el programa EEG y estuvo en una relación sentimental con Alejandra Baigorria. El joven expresó que le desea lo mejor y que siempre ha resaltada la gran mujer trabajadora que es.

Actualmente, Guty Carrera viene ejerciendo una carrera en México y estuvo unos días en Perú. En una entrevista en el podcast de Verónica Linares, el exchico reality habló sobre su expareja Alejandra Baigorria y reveló que el fin de su relación sentimental con la empresaria fue de mutuo acuerdo.

El joven artista comenta que siempre ha admirado la mujer trabajadora que es y siempre la ha felicitado. Aunque decidieron tomar caminos diferentes en sus vidas, siempre le ha deseado lo mejor en todos los aspectos.

Luego, también comentó sobre la boda que se realizaría este año de su ex con Said Palao. Guty Carrera revela que está feliz por Alejandra Baigorria de que pueda cumplir su sueño de casarse y que le desea lo mejor.

"Siempre he dicho que es una mujer emprendedora, muy trabajadora, siempre se lo voy a reconocer. Es un ejemplo a seguir no solamente para mujeres, sino también para los hombres. Yo le deseo lo mejor, por ahí me enteré que se va a casar en las noticias. Así que le deseo lo mejor, era un sueño que ella tenía y que bueno", añadió.