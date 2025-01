María Pía celebró 19 años de matrimonio con Samuel Dyer: "Cada día contigo es mi lugar favorito"

La querida artista María Pía Copello ha cautivado al público con su carisma en TV y en las redes sociales, contando un poco más sobre su vida. En esta ocasión, celebró el 19 aniversario de su matrimonio junto a su esposo Samuel Dyer en un divertido video.

María Pía Copello compartió un video por los 19 años de casados que tiene con su esposo Samuel Dyer. La conductora de TV sorprendió al preparar un postre de manzana, el favorito de su pareja. Además, reveló que es la única fecha que siempre han tenido tiempo para celebrar en los últimos años.

Durante el video, la conductora de TV mostró el álbum de fotos de su boda hace 19 años y cómo celebraron hasta alrededor de las 8:00 a.m. Además, Copello también sacó su vestido de novia que aún mantiene bien guardado. También, dedicó un hermoso mensaje en sus redes.

La artista cuenta que cuando tenia 4 meses de embarazo, estaba esperando afuera de un lugar cuando de repente un auto frenó y bajaron cinco personas para encañonarla apuntándola con un arma. Esto causó que María Pía Copello lo guarde desde aquel momento.

"Le di mi cartera y tenía mis anillos puesto, nunca se dio cuenta que los tenía, nunca me robaron los anillos. Dije no, no quiero pasar una situación como esta. Entonces los he guardado y decidí nunca más usarlos, los guardo. Es de un paso muy importante que no quería que venga alguien y se lo lleve", contó.