'Majo con sabor' comparte su experiencia en los negocios y confiesa: "No cocino para nadie"

María José Vigil Checa, mejor conocida como 'Majo con sabor', sorprendió a sus seguidores este 14 de enero al estar presente en "El Súper Show de la Karibeña", donde habló de su exitosa carrera como influencer y empresaria. En una conversación amena con los locutores Andrea y ChiquiWilo, Majo compartió detalles de sus negocios y sorprendió con una curiosa confesión sobre su vida personal.

En primer lugar, ChiquiWilo destacó la faceta de 'Majo con sabor' como empresaria en "El Súper Show de la Karibeña", resaltando su capacidad para emprender desde joven.

"Majo es una chica empresaria. He visto que has empezado negocios desde muy joven" , comentó el locutor, a lo que Majo respondió con sinceridad: "Empecé negocios desde que tenía 20 años".

La influencer, que se ha hecho conocida por compartir recetas en sus redes sociales, explicó cómo ha ido cambiando su panorama empresarial a lo largo de los años. Al preguntarle sobre sus negocios actuales, Majo compartió que, a pesar de haber tenido un par de emprendimientos en el pasado, ahora solo se enfoca en uno.

Su negocio en Ecuador, que fusiona dos cocinas tan representativas de América Latina, es el que más le entusiasma ahora.

Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la confesión que hizo sobre su relación con la cocina, una de sus pasiones más conocidas. A pesar de su fama como creadora de contenido de recetas, Majo dejó claro que, fuera del trabajo, no tiene interés en cocinar para nadie.

"De hecho, yo no cocino para nadie", aseguró, causando sorpresa entre los locutores. "No me gusta cocinarle a la gente, me gustaba cocinar en un restaurante para la presión, o sea, me gusta más la presión que hay en una cocina de restaurante", explicó, desatando las risas en el estudio.