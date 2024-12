¡Ni para el 'Activador'! Melissa Paredes revela que no le gusta cocinar en casa: "No nací para eso"

La actriz y modelo Melissa Paredes confiesa que la cocina no es su fuerte, prefiriendo salir a comer en lugar de preparar platos en casa. En una reciente entrevista, la artista compartió detalles sobre su vida cotidiana y su relación con la gastronomía.

En ese sentido, Paredes admitió que, aunque disfruta cocinar para su hija, no siente la misma motivación cuando se trata de su hogar. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A pesar de su falta de interés por cocinar, la actriz Melissa Paredes aseguró que su comida es deliciosa, aunque no se considera hecha para estar en la cocina. Esta revelación se suma a su vida personal, donde recientemente contrajo matrimonio con Anthony Aranda, el 3 de agosto del 2024, en una ceremonia íntima.

"(¿Le cocinas?) A ella sí (¿Y en la casa?) No. Me da flojera (...) Mejor los invito a comer a la calle y pago yo", dijo en diálogo con Trome. La modelo negó que tenga mala sazón: "Lo peor es que me sale increíble (la comida), pero no nací para estar en la cocina".