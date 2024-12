Melissa Paredes revela sus deseos de convertirse en madre otra vez: "El próximo año"

La actriz Melissa Paredes ha regresado nuevamente a las pantallas de la televisión. Durante una entrevista, la joven artista afirmó que ya habría conversado con su esposo Anthony Aranda para convertirse en padres ¿Para cuándo lo tienen planeado?

Melissa Paredes tuvo un escándalo hace unos años con su actual esposo y bailarín Anthony Aranda, mientras mantenía una relación con su antigua pareja Rodrigo Cuba. En aquel momento, la actriz perdió su trabajo por el ampay, pero con el tiempo ha regresado nuevamente a la televisión.

Ahora, se encuentra participando en la telenovela 'Nina de Azúcar' como 'Sheyla'. La joven fue entrevistada por el diario El Trome, donde contó algunos detalles sobre su trabajo, lo que ha pasado y de su relación con su actual esposo Anthony.

La modelo peruana afirmó que se encuentra en medio de varios proyectos, trabajos y que actualmente, se encuentra viviendo una etapa feliz con su familia. Luego también fue consultada si considera al bailarín como el 'amor de su vida'.

En las telenovelas donde Melissa Paredes participa, siempre han besos y coqueteos que realiza con su personaje. Ante ello, fue consultada si su esposo es celoso por ello o en sus vidas personales. La actriz fue muy sincera con su respuesta.

"Él lo es, pero no con mi trabajo. Ve todos los días la novela y me dice: 'Amor, eres maravillosa. Te vi desde 'Ojitos hechiceros' y me pregunta: '¿Cómo haces para interpretar tantos papeles y hacerlo tan natural?'", revela.