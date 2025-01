Said Palao impacta con emprendimiento infantil inspirado en EEG: "Tiene un poco de todo"

El popular participante de "Esto es guerra", Said Palao, ha lanzado un innovador emprendimiento en San Miguel, Lima, que combina diversión y ejercicio para niños de 5 a 15 años. Inspirado en el estilo de competencia del famoso programa de televisión, "Mi pequeño ninja" ofrece un circuito de obstáculos que ha captado la atención de muchos padres.

Sin embargo, la iniciativa ha desatado algunas críticas sobre la seguridad. A pesar de ellas, Palao defiende con entusiasmo su proyecto. Te contamos los detalles.

Said Palao, conocido por su popular participación en "Esto es guerra", ha sorprendido a todos con su nuevo emprendimiento llamado "Mi pequeño ninja", un proyecto que busca ofrecer diversión y actividad física para niños entre 5 y 15 años. El espacio, ubicado en San Miguel, Lima, ofrece a los pequeños un circuito de obstáculos inspirado en el estilo de competencia del famoso programa de televisión.

Con una suscripción mensual de S/400, el proyecto ha captado la atención de muchos padres que buscan incentivar el ejercicio y la disciplina en sus hijos.

Sin embargo, aunque muchos han mostrado entusiasmo por esta propuesta, también han surgido varias críticas, principalmente relacionadas con la seguridad en las instalaciones. Said Palao, quien es un gran defensor de su proyecto, compartió su emoción por la acogida que ha tenido hasta ahora.

El competidor de "Esto es guerra" destacó que el objetivo de Mi pequeño ninja es ayudar a los niños a mejorar su psicomotricidad, enseñarles valores de la competencia y, al mismo tiempo, ofrecerles un espacio para desarrollar sus habilidades físicas.

A pesar del entusiasmo de Palao y el éxito inicial de su emprendimiento, algunos usuarios de redes sociales han expresado preocupaciones sobre la seguridad de los niños en los minicircuitos. En particular, varios comentaron que los obstáculos en el lugar parecen desafiantes, pero que no cuentan con elementos de protección como cascos, rodilleras o coderas.

"Ojalá los niños no aprendan a ser agresivos en la competencia", comentó un seguidor preocupado. Otro fue más directo: "Herramientas de protección, Said. Son obstáculos abiertos y cualquier fallo puede lesionar a uno, hay que prevenir antes que lamentar", expresó. Los comentarios sobre la falta de protección no se hicieron esperar: "Pero no tiene protección, como cascos, rodilleras o coderas. Se pueden caer o golpear entre ellos", añadió otro usuario.