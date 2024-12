Fernando Llanos se niega a volver a la TV y abraza su futuro en las redes: "Ahora soy feliz aquí"

Fernando Llanos, el periodista que se hizo conocido por su estilo directo y su labor en los medios de comunicación tradicionales, ha decidido darle un giro a su carrera. A pesar de las ofertas para regresar a la televisión, Llanos se siente más que feliz con su nuevo proyecto en el mundo digital, donde ha conquistado a miles de seguidores con su programa "Las 5 Pepas de Fernando Llanos".

Fernando Llanos rechaza regresar a la TV

Con más de 1,5 millones de seguidores en TikTok, Fernando Llanos ha logrado reinventarse y ahora prefiere el formato digital, en el que se siente completamente libre y con más control sobre su contenido.

"No tengo que leer algo que no me gusta. Eso no lo cambio. Ahora soy feliz aquí. Tengo control editorial y puedo construir algo propio. No necesito sentarme en un estudio de TV otra vez", explicó Llanos en una reciente entrevista.

El periodista, que pasó más de 15 años como reportero y presentador en Canal N y América TV, ahora tiene un espacio donde comparte las noticias de una manera más cercana y directa, conectando con su audiencia de forma genuina.

"La gente me cuida, incluso cuando salgo con mis celulares a la calle", agregó, destacando el apoyo que recibe de su comunidad en redes. "Hoy soy absolutamente feliz desde que me despierto hasta que me acuesto. Cansado, pero feliz porque hago, con mi propio esfuerzo, lo que la gente quiere", confesó, dejando claro que la televisión ya no es su prioridad.

A pesar de recibir varias propuestas para regresar a la pantalla chica, Llanos prefiere continuar con su proyecto digital, donde puede ser más auténtico y compartir contenido sin restricciones. El periodista también comentó que ha aprendido mucho sobre las plataformas digitales.

"Si me preguntas si sabía qué era un 'león' en TikTok, no tenía ni idea. Alguien me lo regaló una vez, nada más. Yo cuando lo recibí, lo vi pasar (por la pantalla) y dije: qué bonito", contó para Infobae, recordando sus primeros días en las redes.

Una mirada hacia un nuevo periodismo

En su nuevo enfoque, Llanos se aleja de las noticias policiales, con excepción de casos graves y de sensacionalismo. Esto se debe, a que según él, la gente ya tiene mucho de eso en todos lados. Con su estilo propio, ha creado un espacio único que se aleja de los formatos tradicionales.

"No puedes hablar de lo que no has vivido. El periodismo de oficina no tiene ese contacto. Si no hiciste calle, no tienes nada", señaló, destacando su experiencia como reportero de terreno, lo que le da un enfoque más humano a su trabajo.

Llanos, quien también recibe el apoyo de su hijo Thiago en sus grabaciones, sabe que el poder está en las manos de la gente, a través de sus teléfonos móviles. Mirando al futuro, Fernando Llanos está decidido a seguir ampliando su contenido en plataformas como YouTube y podcasts.

"Quiero hacer más contenidos diversos, pero voy a ir trabajándolo poco a poco. Quiero cerrar el año bien... No necesariamente quiero hacer un canal de streaming, sino un canal artesanal", concluyó, mostrando su entusiasmo por lo que está por venir en 2025.

Con su independencia y éxito en las redes, Fernando Llanos demuestra que, con esfuerzo y dedicación, se puede reinventar y tener éxito en un nuevo medio.