Ivana Yturbe indignada con mujeres que le escriben a su esposo Beto Da Silva: "Fotos asquerosas"

La modelo Ivana Yturbe se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión y ha formado una hermosa familia junto al futbolista Beto Da Silva. En una entrevista, la joven reveló que se ha encontrado con muchos mensajes de mujeres hacia su esposo.

En una entrevista con Magaly Medina, la modelo expresó que se tiene mucha confianza mutua en su relación. Ivana Yturbe comenta que tiene el acceso de las redes sociales de Beto Da Silva por trabajo, así como él tiene acceso a sus redes. Aunque reveló que ha encontrado mensajes de mujeres que le escriben a su esposo, incluso a ella.

"Por trabajo, tenemos las redes abiertas en los dos teléfonos. (...) no te voy a mentir, nos ha pasado que han mandado fotos que a veces ni abrimos, hasta a mí también, mujeres ¿No sé qué pasa? Nos mandan fotos asquerosas. O sea yo soy mamá de una niña, pero sí mandan cosas raras y Beto me los enseña, él mismo a veces viene y me dice 'gorda viste lo que me llegó', es como una cosa así", expresó.