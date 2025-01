Pamela Franco minimiza las declaraciones de Pamela López: ¿Qué dijo la cantante de cumbia?

Pamela Franco se animó a responder directamente a las más recientes declaraciones que Pamela López dio en 'Amor y Fuego'. La cantante de cumbia se mostró firme al decir que está enfocada en sus proyectos musicales y resta importancia a todo lo demás.

Pamela Franco fue entrevistada por un reportero de 'Amor y Fuego' para consultarle sobre las declaraciones de Pamela López, quien habló acerca del momento en que la cantante negó conocer a Christian Cueva e incluso se disculpó con López por los daños ocasionados.

"La verdad, ahora estoy bien, vivo mi presente. Soy una persona que también ha pasado por muchas cosas; sin embargo, no me estoy quejando de nada" , comentó la cantante de cumbia al inicio.

En esa misma línea, Pamela Franco enfatizó que se mantiene ocupada con su trabajo, lo que le impide prestar atención a otras cosas. Además, aseguró sentirse segura de seguir adelante con sus proyectos musicales.

"Siempre estoy mirando hacia adelante y trabajando, porque no voy a dejar de hacerlo. Creo que el trabajo ayuda a que uno no extrañe a nadie ni llore por nadie. No voy a permitir que nada me afecte y voy a salir adelante", concluyó.