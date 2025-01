Paloma de la Guaracha se rectifica tras carta notarial de Pamela Franco: "Empezó como broma"

Paloma de la Guaracha estuvo realizando varias acusaciones contra la cantante Pamela Franco, que la cantante de cumbia tuvo que enviarle una carta notarial para que se rectificara. Ante ello, la artista de la farándula envió unas disculpas en un video.

A través de la cuenta de Instarándula, el influencer informó el documento que habría enviado Pamela Franco a Paloma de la Guaracha. En esa carta notarial se detalla muchas cosas y cita lo que habría mencionado la persona en el live que realizó en TikTok.

Actualmente, Paloma de la Guaracha se encuentra en Barcelona en un viaje de vacaciones y desde allá envió las disculpas del caso a la cantante Pamela Franco. La artista expresó que la carta notarial llegó a su casa en Lima, pero informa que lamenta el daño que habría realizado con sus difamaciones.

"La verdad es que un maestro curandero, Yamarash, me dijo que Yolanda había ido para hacer una mesada a Cueva y la mamá de su hija, él me contó el día que fui a hacerme un baño de limpieza. Además en el WhatsApp me lo vuelve a decir y ahí está la prueba. Esto empezó como una broma, pero se me escapó de las manos", expresó.

"No me ha llegado nada porque estoy en España, por eso no podría decir nada al respecto, pero sí en caso la he dañado con mis declaraciones, le envío las disculpas del caso, como repito a todas las personas que se han sentido dañadas, me retracto de todo lo que he dicho", dijo finalmente.