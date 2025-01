Pamela Franco sobre el verdadero amor: "Tampoco voy a meter las manos al fuego por nadie"

Pamela Franco es una reconocida artista de la cumbia peruana que ha brillado en los últimos meses. Durante una entrevista, terminó revelando que en el amor, no pondría las manos al fuego por nadie, pero que hoy por hoy está feliz.

En el programa 'Amor y Fuego', la reportera abordó a la cantante cuando salía de un restaurante con una amiga cercana. Luego de conversar un poco sobre su vida amorosa, ya que ha sido captada en varias ocasiones con Christian Cueva, reveló lo que piensa sobre el amor.

"La gente se olvida por lo que yo he pasado. Todas las mujeres pasamos por cosas, sin embargo cada quién sabe lo que es, sabe lo que tiene por dentro. No tengo por qué declarar a la gente, porque van a creer lo que quiera creer", expresó.

"Uno nunca sabe lo que pueda pasar, yo no voy a darme golpes en el pecho. Yo hoy por hoy estoy feliz y tranquila, pero uno no sabe lo que va pasar. Tampoco voy a meter las manos al fuego por nadie, pero yo voy a dar fe por lo que soy. Yo voy a seguir trabajando para yo poder salir adelante, pase lo que pase", señaló al final.

La artista también respondió sobre la foto que subió en sus redes sociales dándose un beso con Cristian Cueva. Aunque, no confirmó que hayan oficializado su relación sentimental, sino que sería solo una expresión y que está muy contenta.

"Es una foto, una expresión, estamos viviendo otros tiempos. La verdad es que estoy contenta, estoy tranquila, yo tengo mis sentimientos firmes. La verdad, estoy bien y no me importa nada más. Soy una persona que también ha pasado cosas, sin embargo estoy no quejándome de nada, siempre mirando para adelante, trabajando porque no voy a dejar de trabajar", añadió.