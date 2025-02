¿Onelia Molina irá a la boda de Alejandra Baigorria? La decisión está en manos de Said Palao

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao está cada vez más cerca, y la posible asistencia de Onelia Molina y Mario Irivarren ha generado controversia. En estos días, todas las partes involucradas han hablado sobre la posibilidad de que Onelia asista a la ceremonia, aunque ninguno ha dejado nada por sentado.

Recientemente, las cámaras de 'Más Espectáculos' le preguntaron nuevamente a Alejandra sobre la posibilidad de invitar a Onelia a su boda. Sin embargo, la empresaria afirmó que está cansada del tema y dejó todo en manos de su novio, Said.

"Ya tenemos una lista. (Mario y Onelia) es un tema que solo se lo he dejado a Said, ya no quiero tocar el tema, imagínate desgastarme por algo así. Ya estuvo", dijo Alejandra en diálogo con un reportero.