Mónica Cabrejos 'trolea' en vivo a María Pía Copello por su baile: "¿Tú salsa de dónde es?"

La expresentadora de televisión Mónica Cabrejos se convirtió en tendencia en redes sociales tras un inesperado comentario que hizo en el programa 'Mande Quién Mande'. Durante su visita al set, todo transcurría con normalidad hasta que una broma dirigida a María Pía Copello generó carcajadas y reacciones entre los televidentes.

En una reciente emisión de 'Mande Quién Mande', Mónica Cabrejos fue invitada como jurado en un concurso de salsa junto a otras figuras del espectáculo. En medio de la competencia, María Pía Copello intentó seguir los pasos de un experto en salsa proveniente del Callao. Sin embargo, su desempeño en la pista llamó la atención de Cabrejos, quien no dudó en lanzar un comentario que desató risas en el set.

"Me pregunto yo si esa es la salsa del Callao, del Rímac... María Pía, ¿tu salsa de dónde es?" , comentó Cabrejos, provocando la risa de los presentes.

En esa misa línea, los otros conductores Carlos Vílchez en su papel de 'La Carlota' y Mario Hart se unieron a la broma, señalando que la salsa de María Pía tenía un estilo más refinado. Ante ello, la conductora tomó el momento con humor y siguió el juego de sus compañeros.

"No tiene salsa, esa es salsa pituca, salsa de La Molina", bromearon sus colegas. Entre risas, María Pía respondió: "No, no, es salsa de San Borja, pero dame dos chelas", generando aún más reacciones entre los televidentes.