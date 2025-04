Said Palao responde a críticas sobre su boda con Ale Baigorria: "La gente puede pensar mil cosas"

Said Palao está a punto de casarse con Alejandra Baigorria y, aunque la felicidad los desborda, las críticas sobre su boda no han faltado. Sin rodeos, el chico reality respondió a todos los comentarios que vienen recibiendo en redes sociales.

En conversación con el programa "América Hoy", Said Palao se pronunció sobre los comentarios por la lista de regalos de su boda con Alejandra Baigorria. El chico reality enfrentó el tema con total sinceridad. Aclaró que él prefiere no engancharse con las críticas.

"Miren, chicos, yo le voy a ser sincero. Obviamente veo algunas cosas que se dicen más que todo por redes sociales. Yo no salgo a hablar de nadie ni por nadie. No salgo a refutarle a nadie. Yo vivo tranquilo. Yo no le hago daño a nadie", respondió.