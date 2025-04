Said Palao se pronunció tras las críticas de Magaly Medina a Alejandra Baigorria: ¿Qué dijo?

El chico reality Said Palao reapareció públicamente durante el lanzamiento del canal de streaming de Fabio Agostini, sorprendiendo a todos por su presencia a pocos días de su boda con Alejandra Baigorria. Este evento se produjo en medio de la reciente polémica que envuelve a su pareja, luego de ser duramente criticada por Magaly Medina debido a un incidente ocurrido en su despedida de soltera en Colombia.

Durante el programa 'Amor y Fuego', Said Palao fue abordado por la prensa sobre las fuertes declaraciones de Magaly Medina, quien había calificado a Baigorria de "abusiva y extorsionadora" por grabar a seguidores fuera de un bar. Ante estas acusaciones, Palao prefirió no profundizar en el tema.

"Sabes que no puedo responder, me encantaría aclararlo pero no puedo", comentó, dejando en claro que prefiere mantenerse al margen de las polémicas.