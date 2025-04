Alejandra Baigorria se quiebra por los constantes ataques de Magaly: "Solo quiere hundirme"

Luego de que Magaly Medina estuviera criticando sobre la despedida de soltera de Alejandra Baigorria en Colombia, la empresaria salió a defenderse. En un programa afirmó sentirse atacada constantemente por parte de la 'urraca' que solo trata de hundirla.

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria estuvo hablando sobre las declaraciones de Magaly Medina en su último programa. La empresaria de Gamarra afirma que la 'urraca' suele atacarla en todo momento y que expresa cosas sin investigar previamente. Es por ello, que se fue con todo.

"Siempre hace las cosas sin investigar, sin preguntar, simplemente se lanza hablar lo que no es y no lo voy a permitir porque siento que esto es una cosa muy dura contra mi persona. Yo puedo dejar pasar que me llame huachafa, que me diga que ruego por amor, lo que me ha dicho toda la vida, pero no me importa, ella solo quiere chancarme, hundirme", expresó.