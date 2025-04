Estrella Torres afirma que no hace falta hombres en despedida de soltera: "No necesitamos de strippers"

La cantante Estrella Torres es una de las artistas de cumbia que ha cuenta con una de las maravillosas voces en todo el Perú y que además, está felizmente casada con Kevin Salas, su mánager. Durante un programa, la joven cuenta cómo fue su despedida de soltera.

Estrella Torres es una de las jóvenes cantantes de cumbia más importantes del país que conquistó al Perú con varios éxitos. Durante el programa de 'América Hoy', la joven fue invitada junto a su pareja para hablar sobre las despedidas de soltera.

Durante el segmento, se hablaba de la despedida de soltera que viene realizando Alejandra Baigorria en Colombia junto a un grupo de amigas. Mientras las conductoras comentaban sobre las imágenes, la cantante compartió su experiencia en las dos despedidas de solteras que tuvo en el 2023, donde uno fue realizado por su madre y el otro que organizó la tía de su esposo.

"Entre mujeres se pasa espectacular, no hace falta un hombre para una despedida de soltera, es más no necesitamos de 'strippers' ni nada, nosotras solitas nos deschabamos. Yo recomiendo que no haya hombres, ya al final si quieren. Creo que entre amigas hay más confianza, ese día hubo dos despedidas, la de él y la mía en diferentes casas", expresó la joven en el programa.