Ale Baigorria y su amigo explican la polémica del bar en Colombia: "¿Estás discriminando por un vestido?"

Alejandra Baigorria rompió su silencio luego del escándalo que estalló en redes por un video donde se le ve reclamando en la entrada de un bar en Cartagena, Colombia. La empresaria aclaró que todo fue por defender a su amigo Piero, quien llevaba un vestido, y denunció que hubo discriminación por parte de la seguridad del local.

Alejandra cuenta su verdad sobre la polémica en el bar

Alejandra Baigorria explicó su versión sobre el incidente en el bar en Cartagena, Colombia. En el programa "La Noche Habla" mencionó que ya había visitado el bar Alquímico la noche anterior y no hubo problemas para ingresar.

"Hicimos una cola de 20 minutos como cualquier persona y entramos, la pasamos súper bien", aseguró.

Sin embargo, al regresar al día siguiente con su grupo de amigos, la situación cambió. Según contó, notó que el personal de seguridad miraba con desdén a su amigo Piero.

"El de la puerta nos mira así, en específico a Piero, el vestido, el famoso vestido", relató Alejandra, señalando que la actitud del personal le pareció discriminatoria. Molesta por la situación, la rubia no se quedó callada y les increpó directamente: "¿Estás discriminando? O sea, que porque tiene vestido o porque no sé. ¿Qué es lo que no te gusta?", cuestionó, dejando clara su incomodidad.

En el video que se volvió viral, Ale Baigorria se dirige al personal del bar con firmeza. Alejandra también contó que intentó buscar apoyo en una mujer policía de la zona, pero no recibió respuesta.

"Yo no quiero entrar acá. Pero voy a pasar esto en mi país, en Perú, donde tengo 4 millones de seguidores y también tengo colombianos. Y esto es una discriminación y lo voy a pasar ahí, cara a cara", se le escucha decir. "La policía me miró así, no emitió ninguna palabra. Dije: 'ya sabes que no es mi país, no sé cómo sean las reglas acá'", lamentó.

Piero también se pronuncia y respalda a Alejandra Baigorria

Por su parte, Piero, el amigo y community manager de Alejandra, confirmó que todo se habría dado por su vestimenta.

"Solamente por usar un vestido. Y sí me incomodó bastante que saquen de contexto y ataquen a Alejandra, cuando ella trató de defenderme", afirmó. El joven también dijo que nunca antes había vivido una situación similar en Perú. "No había ningún letrero que decía 'No se puede entrar con vestido'. Lo que más me molestó fue que los chicos de Alquímico nos vieron de pie a cabeza y dijeron: 'No, ustedes no entran'", contó.

Alejandra Baigorria dejó claro que no fue un tema de privilegios ni de querer entrar gratis, sino de defender a su amigo de una supuesta discriminación. Aunque la situación se salió de control, la influencer afirmó que, pese al mal rato, disfrutó de su despedida de soltera y se siente tranquila por haber defendido lo que cree justo.