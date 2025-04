Evelyn Vela desmiente a Melissa Klug sobre 'esa cosita es mía': "La gente no es boba"

La amistad entre Evelyn Vela y Melissa Klug se terminó hace mucho tiempo, pero se estarían guardando algunas cosas que se dijeron cuando tenían una amistad. Ahora, la empresaria cuenta su opinión sobre las afirmaciones de su ex amiga en 'El Valor de la Verdad'.

Evelyn Vela desmiente a Melissa Klug

Durante el programa 'Refugio Esotérico', Evelyn Vela fue la invitada especial donde estuvo conversando sobre las declaraciones de Melissa Klug que ha causado un revuelo en los medios. Cómo se recuerda, la expareja de Jefferson Farfán afirmó que el popular comentario de 'esa cosita es mía' de Christian Cueva a una historia de ella, era una eslava.

Aunque afirmaba que eso era cierto, muchos usuarios expresaron que no le creían y al parecer, Evelyn Vela tampoco cree que es cierto. Durante este segmento, la ex amiga comenta que si hubiera sido una 'eslava', se habría dado otras palabras y no las que se vio en el chat.

"¿El valor de la Verdad de Klug fue armado?", le preguntan y Vela responde: "Los artistas negociamos las preguntas, todo se arregla ahí. (Mi tarot me dice que Evelyn sí sabe cuál es esa 'cosita' y yo también lo sé, no era eslava) la gente no es boba, si a ti te regalan una pulserita, un dije, algo dices 'oye que bacán te queda, te queda bien' ¿Cómo va decir 'esa cosita es mía'? definitivamente no".

Sabe mucho de su ex amiga

Después, la tarorista Agatha Lyz consulta en sus cartas si ha habido pasión entre Christian Cueva y Melissa Klug, afirmando que sí habría pasado. Ante esto, Evelyn Vela reafirma que ella no ha dicho nada para que después no la estén chancando. Aunque, sí comenta que sabe muchas cosas, pero no lo dirá por la amistad que tuvieron.

"Yo sé muchas cosas, pero eso es problema de ella. Como tú dices hubo una amistad y por eso yo sigo callada hasta el día de hoy, ¿pero siento que eso te duele? claro me duele. Yo tengo muy buenas amigas de muchos años y yo considero que soy una excelente amiga. En el medio no se tiene amigos", añadió.

Finalmente, Evelyn Vela expresa que a ciencia cierta ella no sabe si algo realmente pasó entre Melissa Klug y Christian Cueva, solo conoce que eran amigos cercanos. Incluso, agregó que sobre esa supuesta 'eslava' donde el futbolista dice 'esa cosita es mía', ella nunca lo llegó a ver.