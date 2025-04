Magaly destruye a Marisol por chats con Christian Cueva: "Se convirtió en esas mujeres de que tanto rajaba"

El último fin de semana, Marisol asistió al programa 'Esta Noche' donde se encontró con Pamela López para que aclarara sobre las conversaciones que tuvo la 'Faraona' con Christian Cueva. Aunque Magaly las destruyó por el falso 'amiste' al final.

Luego de examinar la entrevista entre Marisol y Pamela López juntas, Magaly Medina no dudó en despotricar contra ella en su programa. La conductora reveló que la cantante estaría intentando limpiar su imagen afirmando que tuvo una 'conversación inocente'.

"Ahora resulta que Marisol es una señora que no tiene experiencia. Ella ha negado tener un 'affaire' con Cueva. Siempre le ha cantado a mujeres que se meten con hombres comprometidos, además a las ratas y hombres infieles que barren con toda la vecindad. Eso se lo puedo aceptar a una chiquilla de 15 años, ella una mujer que ya es abuela. No puedo creer que era una 'conversación inocente', eso no tenía nada de inocente", señaló.