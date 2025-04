¿Se acabó el amor? Christian Cueva y Pamela Franco son captando discutiendo en el aeropuerto

Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a estar en el ojo público. Esta vez, la pareja fue captada en una situación bastante incómoda dentro del aeropuerto Jorge Chávez, donde fueron vistos manteniendo una conversación seria y con semblantes tensos, lo que despertó rumores sobre problemas en su relación.

Las imágenes, difundidas a través de la plataforma TikTok, muestran a la cantante de cumbia y al futbolista nacional sentados en el patio de comidas del aeropuerto limeño. Ambos parecían estar enfrascados en una charla intensa, lo que generó muchas especulaciones en redes sociales sobre una posible discusión.

Aunque no se ha confirmado si estaban peleando, el video compartido lleva un título que sugiere una disputa. Este detalle ha sido suficiente para que muchos usuarios comiencen a hablar de una posible crisis sentimental entre la cumbiambera y el popular 'Cuevita'.

La situación no ha pasado desapercibida, ya que la pareja suele estar vinculada a escándalos mediáticos. Esta nueva aparición pública ha reavivado los comentarios sobre la estabilidad de su romance, que en los últimos meses ha sido blanco de críticas y especulaciones por su constante exposición.

Christian Cueva, intentando pasar desapercibido, vestía un conjunto rojo y una gorra negra. Por su parte, Pamela Franco lucía un cómodo camisón celeste. A pesar del atuendo relajado, la tensión entre ambos era evidente para quienes presenciaron el momento.

Ambos esperaban un vuelo cuyo destino no ha sido revelado. Sin embargo, el episodio captado por las cámaras ha generado todo tipo de teorías, siendo la principal que la relación podría no estar atravesando su mejor momento, alimentando nuevamente la controversia en torno a esta mediática pareja.

Durante una entrevista en vivo, Pamela fue consultada sobre su relación con el futbolista. Sin entrar en detalles, dejó en claro que tiene un cariño muy especial por él. La cantante resaltó la calidad humana de Christian, a quien definió como una persona con un corazón noble y mucho talento por delante.

Pamela explicó que, pese a las constantes preguntas sobre su pareja, prefiere mantenerse al margen de las polémicas. Sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción para destacar las virtudes del jugador, recordando que su esencia fue lo que la enamoró desde el inicio de su relación.

"¿Qué le puedo decir? Él es una gran persona, esté yo o no en su vida. Le he dicho que es una persona con un bonito corazón, por eso me enamoré de él", indicó.