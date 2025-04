Ale Venturo reaparece tras ruptura con Rodrigo 'Gato' Cuba: "Estoy tranquila"

Luego de haber confirmado el fin de su relación, Rodrigo Cuba y Ale Venturo vuelven a estar en el centro de la atención mediática. A pesar de la polémica que generó su ruptura, la empresaria reapareció frente a las cámaras y sorprendió a muchos al dar breves declaraciones, dejando claro que prefiere mantener en reserva los detalles de su separación con el futbolista.

En una reciente entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Ale Venturo fue abordada por la prensa para conocer su versión de los hechos tras el fin de su romance con Rodrigo Cuba. Sin embargo, la modelo decidió no profundizar en el tema y solo dejó un breve mensaje.

"Todo bien chico, no voy hablar nada. Estoy tranquila", señaló Venturo, dejando entrever que no tiene intenciones de generar más polémica.

Por otro lado, Ale aclaró que a pesar de su separación, seguirá viéndose con Rodrigo Cuba, sobre todo por el bienestar de su pequeña hija. Además, descartó tajantemente los rumores que aseguraban que había invitado al futbolista a una conciliación. "Falso", respondió contundentemente la empresaria ante las especulaciones.

Hace unos días, Rodrigo Cuba fue abordado por la prensa, quienes le consultaron si existía la posibilidad de que Ale Venturo lo invite a una conciliación tras su separación. Sin embargo, el futbolista respondió brevemente y sin dar mayores detalles.

"(Te va a invitar a conciliar nuevamente, nos ha llegado esa información) No sé la verdad", expresó el popular 'Gato' Cuba.

Asimismo, el futbolista evitó referirse a las razones que motivaron su ruptura sentimental con la empresaria. Aunque diversas imágenes en redes sociales los muestran juntos en algunas ocasiones, Cuba fue enfático en aclarar que no hablará del tema con los medios.

"No tengo nada que declarar con ustedes (...). No tengo nada que decir. Yo respeto tu trabajo, pero no voy a declarar, ya te lo dije", manifestó ante las cámaras.