¿A quién se referirá? Tilsa Lozano desata rumores con la frase: "Me he comido cada bagre"

La relación entre Tilsa Lozano y el empresario Jackson Mora sigue dando qué hablar. Luego de los rumores sobre una supuesta infidelidad en Colombia, la expareja ha optado por guardar silencio, sin confirmar ni desmentir una separación. Sin embargo, recientes declaraciones de la exvengadora durante su participación en televisión avivaron las sospechas de una posible ruptura.

Durante una reciente emisión de "La Noche Habla", programa donde Tilsa participa como panelista, el tema de conversación giró en torno a los platos típicos de Semana Santa. En un momento de aparente relajo, la modelo reveló algunas de sus comidas favoritas:

"A mí me encanta la pota, me encanta mi pan con pejerrey, me encanta", comentó con naturalidad.