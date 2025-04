Javier Masías se defiende tras polémico comentario sobre Semana Santa: "Peléense solos"

Javier Masías, jurado del programa 'El Gran Chef Famosos', se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) justo al inicio de Semana Santa. Sus palabras fueron interpretadas por varios usuarios como una falta de respeto hacia la fe católica, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.

El mensaje, publicado el jueves 17 de abril, fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia los creyentes y las tradiciones religiosas. El crítico escribió: "Gracias por no existir y dejarme Lima para mí solito". La publicación desató reacciones negativas, especialmente de parte de sus seguidores católicos y otras personas.

Frente a la creciente crítica, Masías decidió responder con una segunda publicación para aclarar sus intenciones. En su descargo, aseguró que su comentario no tenía relación alguna con la religión.

"Digo 'gracias por no existir' y algunos creyentes asumen que hablo de Dios. Lo que he querido decir no es que Dios no exista, por más que lo pienso, sino que gracias a toda la gente que sale de Lima convirtiéndola en una ciudad habitable. Peléense solitos porfa. Y respeten, gracias", manifestó la figura de Latina TV.