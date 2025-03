Javier Masías regresa a "El Gran Chef Famosos" tras la salida de Giacomo Bocchio: ¿Quién ocupará su lugar?

El reality culinario "El Gran Chef Famosos: Extremo" regresa con sorpresas en su jurado. Giacomo Bocchio quedó fuera del programa y su lugar será ocupado por el chef e influencer gastronómico Luciano Mazzetti. Además, Javier Masías hace su esperado regreso, prometiendo volver con sus críticas afiladas y su estilo irreverente.

Una gran noticia para los fanáticos del reality "El Gran Chef Famosos" es el regreso de Javier Masías al jurado. Luego de haberse tomado una pausa en la televisión, el crítico gastronómico vuelve con su estilo directo y sus comentarios picantes.

Con su regreso, se espera que la competencia tenga un nivel de exigencia aún mayor y momentos de tensión en la cocina.

Tras semanas de especulaciones, Latina Televisión confirmó que Luciano Mazzetti será el nuevo jurado del programa. Con una trayectoria destacada en la cocina y la televisión, el chef ya había sido parte de la edición infantil "El Gran Chef Pequeñitos" y ahora se suma a la versión extrema del reality.

"Estoy extremadamente feliz. Es un orgullo formar parte de este programa que ha traído tanta alegría al público. Trabajar en televisión no es algo nuevo para mí, pero hacerlo en señal abierta sí. Es un reto que afrontaré con mucho entusiasmo. Esta temporada será realmente extrema" , expresó Mazzetti.

Su llegada ha sido bien recibida por los seguidores del programa, quienes destacan su carisma y conocimiento gastronómico.

La salida de Giacomo Bocchio sorprendió a muchos. A través de su cuenta de Instagram, el chef explicó que su partida fue una decisión tomada por el canal y que ahora se enfocará en sus propios proyectos.

"Me han preguntado muchísimo si voy a seguir en 'El Gran Chef' y la respuesta es no. No voy a estar en la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor", expresó Bocchio.