Giacomo Bocchio confirma su salida de 'El Gran Chef': "Es una decisión que ha tomado el canal"

El chef Giacomo Bocchio, querido jurado de 'El Gran Chef Famosos', se ha convertido en una de las figuras más queridas del programa culinario de Latina. Sin embargo, su reciente anuncio tomó por sorpresa a los seguidores del reality, ya que confirmó su salida de la nueva temporada.

A través de sus redes sociales, Bocchio respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su continuidad en el programa. El chef, aclaró que su salida no fue una decisión personal, sino del canal, que optó por realizar cambios en el programa en este nuevo 'formato extremo'.

"Me han preguntado muchísimo si voy a seguir en 'El Gran Chef' y la respuesta es no. No voy a estar en la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal, están apostando por algo diferente", explicó el chef en un video.