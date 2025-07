Karen Dejo cree en una posible reconciliación entre Onelia y Mario: "Cuando una mujer dice NO..."

La ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina sigue generando titulares, ya que muchos especulan sobre una posible reconciliación. Varios de sus compañeros en el programa Esto es guerra indicaron que hay posibilidades de que ambos puedan darse una nueva oportunidad en el amor, ya que las puertas no están cerradas del todo.

El programa América Hoy fue hasta el backstage de Esto es guerra para hablar con varios participantes del reality, entre ellos Fabio, Agustín y Facundo Gonzáles. Este último fue contundente al decir que, si existe la posibilidad de darse una segunda oportunidad, deberían tomarla, ya que uno debe seguir a su corazón.

Fabio Agostini, fiel a su estilo, aseguró que, siempre y cuando no se hagan daño, podrían darse una segunda oportunidad. "Todos lo hemos visto aquí, yo veo un poquito medio tonto a Mario", dijo en referencia a que Mario estaría buscando una reconciliación en el programa.

Finalmente, Karen Dejo reveló que Onelia no ha cerrado definitivamente las puertas del amor con Mario, ya que continúa aceptando ciertos detalles que hacen suponer que estarían cerca de una reconciliación.

"Cuando uno no quiere algo, no le das alas ni permite cosas. Cuando una mujer dice no, realmente es no y no existen los remembers, así que a mí me queda una duda. Que disfruten mientras puedan", sentenció.