Ale Baigorria sobre Onelia Molina pasando la noche en casa de Mario Irivarren: "No sé que hacen ellos"

En el último programa de Magaly Medina mostraron imágenes del ampay de Onelia Molina y Mario Irivarren pasando la noche juntos. Ante esto, Alejandra Baigorria opinó sobre la supuesta reconciliación de los jóvenes realitys luego de ser acusada de ser la causa de la separación.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', un reportero fue en busca de la empresaria Alejandra Baigorria por la supuesta reconciliación de su amigo Mario Irivarren con Onelia Molina. Es así como la esposa de Said Palao responde y primero trata de evitar comentar, pero afirma que está en responsabilidad de los chicos realitys lo que hacen con sus vidas, y que ya no se meterá en nada sobre ellos.

"Nosotros tenemos imágenes de Onelia durmiendo en la casa de Mario, que pasó la noche con él", le pregunta el reportero y Ale responde: "Ah bueno, tendrías que preguntarle a ellos, yo no tengo nada que ver ahí (¿Tienes algo que decir porque se quejaban del morbo?) No, yo no tengo nada que decir ya es cosa de ellos, a mí siempre me metían, me han acusado de todo y mira ahora, al final no sé qué están haciendo ellos, ya es su responsabilidad".