Laura Spoya revela que mantiene amistad con su ex Brian Rullan: "Tenemos muy buena relación"

Hace unos meses, Laura Spoya anunció el fin de su matrimonio con Brian Rullan después de varios meses de rumores. Es así como ahora fue invitada en el programa de Kurt Villavicencio y contó como mantiene la relación con el padre de sus hijos.

En el programa 'Todo se filtra', Laura Spoya no quiso hablar sobre los problemas que ha tenido con su ex Brian Rullan que los llevaron a su separación después de varios años de matrimonio. Es así como afirmó que actualmente mantiene un buena relación con el padre de sus hijos, por el bien de su familia.

"Hoy por hoy no quiero hondar en mis temas de separación, la verdad es que estamos teniendo una buena relación como padres, que al final eso es lo que tiene que suceder en toda separación. Es lo más saludable para los niños. Yo realmente le tengo mucho cariño y espero que le vaya súper bien" , expresó.

Así mismo, comenta que el tema de su divorcio se hizo público y se le salió de las manos porque terminaron hiriendo a su familia. Al final, agrega que terminaron como buenos amigos.

Aunque Kurt Villavicencio le preguntó si la razón de su separación fue que Brian Rullan perdiera sus propiedades hace un par de años por un desastre natural en México. Ante esto, la conductora de 'Al Sexto día' no quiso responder ni contar cuáles fueron los reales motivos.

"No quiero hondar en los problemas que tuvimos porque tenemos problemas personales que sí hemos mantenido en privado. Por más que todo si fue un show que no quería, pero terminó siendo más que un circo. Lloré porque me desbordé. Yo soy una persona muy sin filtros, es muy difícil para mí ocultar mis emociones", agregó.