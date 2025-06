Nicola Porcella manda contundente mensaje a Jely Reátegui tras subestimarlo: "Mira dónde está la puerta"

El artista Nicola Porcella ha generado grandes frutos estando en México, ascendiendo rápidamente como actor en este país participando en reconocidas telenovelas. Ahora, el peruano recuerda aquella vez cuando una actriz peruana lo criticó por su primera participación en la serie 'Ven Baila Quinceañera'.

Un video en TikTok se ha viralizado por la conversación entre el mexicano Poncho de Nigris y el peruano Nicola Porcella, donde hablan sobre las críticas que han recibido durante su ascenso en la carrera. Es así como su amigo lo defiende inicialmente afirmando que es exitoso por su trabajo.

Así mismo, el actor peruano recuerda que la primera vez que estuvo en una serie de TV en el Perú, fue criticado por la actriz Jely Reátegui. Por ello, ahora le manda un contundente mensaje señalando que ha logrado estar en más de una telenovela en Televisa.

"Me criticó una actriz allá, que no me ayudó. Una actriz que ya sabe quién es, dijo: 'Ay, cómo ponen a Nicola. Parece una puerta'" , relató. Luego, entre risas, manda el mensaje: "Mami, ahora mira dónde está la puerta, ahora mira dónde está la puerta".

Durante el video, el peruano también resalta que su éxito es debido al apoyo que tuvo en México, que no recibió de sus colegas en Perú. Afirmando que esa diferencia ha hecho que él pueda ser mejor y superarse porque lo ayudaron a crecer, en vez de ponerle trabas.

"No, no, mándele este video, ella sabe. Me criticó en vez de ayudarme. Acá, te soy honesto. Fernando Colunga, Blanca Guerra, Patricia Reyes. Todos me ayudan. Todos me dicen Nicolás, mira, puedes mejorar tu escena aquí porque son actores que te ayudan a crecer. Ella no, ella me quiso poner el pie", menciona Porcella.