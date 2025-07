La Uchulú se defiende de las críticas por sus recientes cirugías: "No me he tocado la cara"

La Uchulú volvió a ser el foco de la atención hace unos días, ya que se sometió a tres cirugías en un solo día para obtener la figura deseada. Sin embargo, también ha enfrentado varias críticas por parte de sus seguidores, pero ella es resiliente y ha salido a enfrentar los malos comentarios, asegurando que sólo se ha operado el cuerpo, más no el rostro.

La influencer de Pucallpa tiene una relación muy cercana con sus seguidores, y por ello decidió compartir un mensaje que recibió a través de redes sociales, donde una persona la cuestionaba por presuntamente haberse sometido a muchos "retoquitos" en muy corto tiempo.

"¿Por qué te estás malogrando tu rostro? Tu rostro estaba muy hermoso sin inyectarte nada. Ahora que te inyectaste tus pómulos, te hacen ver como dos bizcochos. Por favor, no te hagas más; se te miraba natural sin tanta inyección. A veces las personas te utilizan para su marqueteo. Eres inteligente, date cuenta", se lee en el mensaje que recibió la influencer.

Cuestionan a la Uchulú

Para sorpresa de sus seguidores, La Uchulú no se quedó callada y decidió responder a su peculiar estilo. En una siguiente historia dijo sentirse preocupada porque varias personas le vienen diciendo que deje de operarse y que estaría siendo utilizada por las clínicas estéticas para promocionarlas.

Además, aseguró que siempre es transparente en las cirugías estéticas que se realiza, ya que las publica en tiempo real a través de sus historias, porque le "encanta el show".