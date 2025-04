Ignacio Baladán y Natalia Segura hablan de la llegada de su primer bebé: "Solo hemos dormido una hora y media"

Ignacio Baladán y la influencer colombiana Natalia Segura, más conocida como "La Segura", atraviesan una nueva etapa en sus vidas con la llegada de su primer hijo. Ambos se animaron a contar detalles sobre cómo están enfrentando la paternidad desde Colombia, en una reciente entrevista con el programa 'Magaly TV: La Firme.'

Durante la conversación con el programa de espectáculos, Ignacio y Natalia confesaron que la llegada de su bebé ha cambiado radicalmente sus rutinas, especialmente en lo que respecta al descanso. Incluso revelaron que tienen horarios en los que se turnan para poder descansar durante el día.

"Las primeras tres noches dormimos una hora y media en todo el día", contó Baladán. Natalia no tardó en agregar: "Incluso hubo una noche que pasamos 24 horas en vela".

Natalia también reveló que dio a luz por cesárea, un proceso que, aunque doloroso, valió totalmente la pena al ver por primera vez a su hijo: "El dolor es fuerte, pero se olvida cuando lo miro", confesó emocionada. La pareja destacó la importancia de apoyarse mutuamente y contar con ayuda externa para sobrellevar esta etapa.

Durante la entrevista, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de bromear con la nueva faceta del exchico reality. Recordó los tiempos en los que Baladán era conocido por frecuentar fiestas y discotecas.

Ignacio recibió el comentario con buen humor y reconoció que esa etapa ya quedó atrás: "Ahora no se me ocurre decirle que quiero ir a discotequear, teniendo al bebé en casa", dijo sin dudar. Magaly incluso halagó a Natalia por haber logrado un gran cambio en su pareja:

"Tú lo has domesticado. Lo has reeducado. Quién iba a decir que iba a estar en ese plan de papá tan comprometido. Nosotros que cubrimos espectáculos y viéndolo ahora corriendo de un lado a otro, pendiente de la llegada del bebé, me parece algo lindo", agregó la periodista.