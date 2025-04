Tenchy Ugaz acusa a Sara Manrique de encubrir los abusos hacia su hija: "No merece llamarse madre"

El exfutbolista Tenchy Ugaz ofreció una contundente entrevista a Magaly TV, la firme, donde lanzó graves acusaciones contra su exesposa, la actriz Sara Manrique. El motivo principal: el presunto encubrimiento de un caso de abuso sexual contra su hija, por parte de la actual pareja de la actriz.

Ugaz contó que a finales de febrero fue contactado por la producción del programa debido a una denuncia por tocamientos indebidos. En ese momento, prefirió no declarar, ya que no tenía el consentimiento de su hija para hablar públicamente.

Sin embargo, su hija le pidió que contara la verdad. Esto motivó que el exfutbolista rompiera su silencio y revelara que la menor le confesó que la pareja de su madre intentó abusar de ella. Tenchy denunció que Sara Manrique no actuó con rapidez ni apoyó a su hija cuando le contó lo sucedido. Por el contrario, según él, trató de encubrir el hecho y no presentó ninguna denuncia.

"Yo, como padre, cuando mi hija me dice que la pareja de su mamá ha intentado abusar de ella, pongo la denuncia. Pero la señora (Sara) no hizo nada en su momento, trató de encubrir el hecho", expresó muy indignado.

Además, aseguró que la actriz manipulaba emocionalmente a su hija para que no le contara nada a él, situación que calificó como inaceptable. El exdeportista criticó duramente a Manrique, señalando que una madre debe confiar en su hija y brindarle el apoyo necesario, sobre todo en una situación tan delicada.

"Yo siempre que he declarado sobre la mamá de mi hija, le he agradecido porque la tenía bien cuidada. Pero, a raíz de todo lo que me contó mi hija, creo que no merece llamarse madre, porque una madre confía y cree en su hija, y le da el apoyo que necesita", sentenció.