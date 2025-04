Tenchy Ugaz denuncia a esposo de Sara Manrique por presuntos tocamientos indebidos a su hija

Una grave denuncia ha sido expuesta por el exfutbolista Tenchy Ugaz, quien sorprendió al público al acusar públicamente a José Augusto Llovera, actual pareja de su exesposa Sara Manrique, de haber cometido tocamientos indebidos contra su hija. El hecho habría sido reportado ante las autoridades en septiembre de 2024, luego de que la menor relatara lo ocurrido.

En el programa "Magaly TV: La Firme", Tenchy Ugaz relató que los presuntos hechos se habrían producido cuando su hija tenía 14 años. Según explicó, la adolescente le confesó que Llovera, en estado de ebriedad, habría intentado propasarse con ella en su habitación. La situación se agravó aún más cuando, según el exfutbolista, la madre de la menor no le creyó.

"Cuando sucedieron los hechos mi hija tenía 14 años. Me contó que la pareja de su mamá estaba en tragos, entró a su cuarto, trató de aprovecharse de ella. Mi hija se lo contó en su momento, no le creyó. Ella vive ahora traumada hemos hablado mucho pero yo se que vamos buscar justicia", reveló Ugaz con evidente indignación.

Además, un segundo episodio habría ocurrido en agosto de 2022. Según indicó Ugaz, la menor pidió un taxi a su madre, pero esta envió a José Llovera a recogerla. En el trayecto, él le habría ofrecido alcohol, y ya en casa, la adolescente sintió que el hombre la seguía hasta su habitación.

"En el 2022 volvió a suceder ese tema en agosto más o menos que ella estaba en Magdalena en la casa de sus amigos y le pide a su mamá que le mande un taxi. Ella le dice no te preocupes va ir José Augusto a recogerte en el camino el señor le ofrece un trago a mi hija ella le dice no tomo, llegan a casa mi hija se va a su a cuarto y siente que el señor va detrás de ella, le cuenta a su mamá y ella no le cree", relató el exfutbolista