Magaly arremete contra Paul Michael por llevar a Pamela López a un menú de esquina: "Ella tendrá que pagar"

Pamela López se encuentra en medio de la farándula tras anunciar su relación con el cantante Paul Michael, diez años menor que ella. Es así como la pareja fue vista almorzando en un pequeño restaurante y Magaly no dudó en criticar al joven artista por no invertir más en consentirla.

Durante el programa 'Magaly TV La Firme', una persona captó a Paul Michael y Pamela López ingresando a un pequeño restaurante al frente del canal 5. En las imágenes se escuchó al joven cantante pedir de comida un cau cau de 13 soles, el menú básico.

Al ver esto, la conductora de televisión se sorprendió al ver que López fue llevada por su novio a comer en un 'menú de esquina'. Así mismo, no dudó en cuestionar el puesto del cantante urbano en la discoteca de Pamela López como parte del área de marketing.

"Las cosas sí parecen que están mal ¿no? este chico no tiene más que llevarla a comer a un huequito de menú a 13 soles. En cala no, acá la esquina. Si anda con este que no tiene oficio, ni beneficio porque según él se encargaba del marketing de la discoteca que ha puesto, a otro con ese cuento, no hace nada", expresó.