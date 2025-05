Christian Cueva revela que pensó en dejar el fútbol por sus hijos: "Quiero luchar por ellos"

Desde que Christian Cueva y Pamela López se separaron en el 2024, han tenido varias batallas legales que al exfutbolista no ha podido compartir con sus hijos de manera habitual. Es así como ahora, el 'Aladino' reveló que en algún momento pensó en dejar de jugar fútbol para luchar por ellos.

Durante una entrevista exclusiva con 'Cuto' Guadalupe, Christian Cueva habló sobre su vida profesional, su vida personal, la batalla legal con la madre de sus hijos y más. Luego, el exfutbolista le preguntó al 'Aladino' si en algún momento pensó en dejar el fútbol y reveló que sí, para luego contar las razones de su pensamiento que rondó en su mente por mucho tiempo.

"En algún momento sí, lo pensé. Dije: "Ya está, sobre todo digo mucho por mis hijos", por ahí era lo que me pasaba por la cabeza. Sinceramente, en parte me hago responsable por las cosas que pasaron para ellos. Me pasaba por ahí de no seguir en el fútbol de decir 'no, voy a ver a mis hijos, quiero luchar por ellos'", expresó.