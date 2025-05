Darinka revela pasajes inéditos de su relación con Jefferson Farfán: "Me dijo: 'Vamos al cuarto'"

Darinka Ramírez se presentará este domingo en El valor de la verdad y promete destapar todos sus secretos respecto a su controversial relación con Jefferson Farfán, padre de su única hija. En un reciente adelanto del programa, conocido por Beto Ortiz, se puede escuchar que la influencer contará detalles inéditos de cuando conoció al exfutbolista.

Darinka echa a Jefferson Farfán en EVDLV

En un nuevo avance promocionado en el canal oficial de Beto Ortiz, la influencer recordó la vez que su hija tuvo un accidente en la madrugada. Al darle aviso a Jefferson Farfán, él solo le dijo que fuera a una clínica 24 horas para que la atendieran.

Sin embargo, también tocará temas personales, como la cercanía que tuvieron cuando se conocieron hace algunos años. Darinka recordará las invitaciones que el exfutbolista le hacía y cuál fue su manera de conquistarla.

"Nunca me dijo 'te amo', pero sí un 'te quiero' (...) y luego me propuso encontrarnos en un Airbnb. Se acercó hacia mí y me dijo: 'vamos al cuarto'", declaró.

Además, se le escucha relatar lo que parece haber sido una noche de fiesta. "Todo ha sido baile. Él se me pegaba, me conversaba, me decía que le gustaba, que le llamaba la atención", agregó.

Cabe resaltar que actualmente Jefferson y Darinka tienen un proceso judicial abierto, ya que la influencer lo demandó por presunta agresión emocional, delante de su hija y en su propio departamento.

Darinka revela que su hija recuerda la pelea con Farfán

Es un primer avance de EVDLV, la agente inmobiliaria recuerda aquella agresión que sufrió de parte del futbolista donde terminó poniendo una denuncia en su contra. Es así como en el programa de Beto Ortiz revela que su pequeña que presenció todo ello, aún recuerda todo lo sucedido.

"Ha revisado mi celular para ver qué es lo que había, mis mensajes, me sacó en cara todo ese día y delante de mi hija", menciona en un inicio. Entonces, Beto le pregunta: "Sientes que ella lo recuerde todavía" y Darinka responde: "Sí, me lo repite hasta ahora, me dice 'papá rompió mis juguetes'. Lo más triste que recuerde es que vea que su mamá ha sido agredida".

Es así que, la participación de Darinka Ramírez en El valor de la verdad promete generar gran impacto. Sus declaraciones sobre Jefferson Farfán, sus encuentros íntimos y el proceso judicial en curso podrían cambiar la percepción pública sobre su historia y revelar una nueva faceta del exfutbolista.