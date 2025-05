¡Qué vergüenza! Echan a Patricio Parodi y Piero Arenas de depa alquilado en Chiclayo tras escándalo

Patricio Parodi y Piero Arenas vivieron un momento vergonzoso durante su visita a Chiclayo. Ambos fueron desalojados del departamento que alquilaron por Airbnb luego de que el dueño los acusara de alterar la tranquilidad del vecindario. El incidente ocurrió cuando intentaron ingresar con amigas al inmueble para salir de fiesta.

Fiesta frustrada. Patricio y Piero llegaron a Chiclayo para crear contenido para sus redes. Todo iba bien hasta que, al caer la noche, quisieron ingresar al departamento con cuatro amigas para alistarse y luego salir a una discoteca. Pero el dueño no lo permitió.

"Un favor, solo entran dos personas. No entran más. Se acabó. Si ustedes no están de acuerdo, yo les devuelvo el dinero y se retiran. Están perturbando tanto a las personas de acá (del vecindario), como de mi casa. Eso yo no lo voy a permitir. Entonces, les devuelvo el dinero, suben, recogen sus cosas y se retiran. Por favor, se baja el resto", fue la firme advertencia que recibió el grupo.