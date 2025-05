Deysi Araujo sobre Pamela López y Darinka: "Buscaré un futbolista para facturar como ellas"

Deysi Araujo es una de las figuras más polémicas de la farándula que hace poco se convirtió en abuela. Durante una entrevista, la artista expresó que quiso contratar a Pamela López, pero se sorprendió por el excesivo monto que cobra y ahora, quiere facturar como ella.

A través de una entrevista con el medio local 'El Trome', Deysi Araujo sorprendió al revelar que cuando quiso contratar a Pamela López para un evento, se quedó sorprendida ya que ni ella habría facturado de esa manera cuando era la más mediática. Incluso, estaría pensando en conocer a un futbolista, ya que ese sería el secreto para facturar altos precios.

"Tanto que ando buscando generar dinero, me saco el ancho amaneciéndome en presentaciones y mira ellas, me dijo que cobraba 15 mil soles y yo respondí: 'Dios mío, qué rica plata'. Ni yo en mis mejores épocas cobraba tanto, a las justas cobraba 3 mil", expresó. Luego, añadió: "Hoy en día el negocio más rentable es estar con un futbolista, se gana bastante plata en un día, es un muy buen negocio, sin inversión y ganancia asegurada".

Después, Deysi Araujo comenta cómo Pamela López estaría aprovechando su momento para seguir facturando con altos precios, ya que la popularidad no dura para siempre tras polémica relación que tuvo con Christian Cueva.

"Hace una semana conocí en persona a Pamela López, en una fiesta, y me dijo que me haría una rebaja. Igual está bien, que aprovechen, es su momento, porque esto no dura toda la vida, esa famita es efímera", comenta.