Tiktoker Alina y Robotina Cajamarquina protagonizan pelea por Edwin Gurrero: "¿Por qué van a silenciarme"

La tiktoker Alina Loja y Yeni Medina, 'La Robotina Cajamarquina', hace unas semanas llamaron la atención en el mundo de la farándula tras revelar que ambas tuvieron un vínculo con Edwin Guerrero, líder de la orquesta Corazón Serrano. Esta vez, vuelven a ser noticia tras protagonizar un enfrentamiento en una transmisión en vivo por TikTok, donde se refirieron a la polémica con el cumbiambero.

En la reciente edición del programa "Magaly TV: La Firme", se conoció una transmisión en vivo entre Alina Loja y Yeni Medina en TikTok. Durante la conexión, ambas terminaron discutiendo por haber decidido hablar públicamente sobre su relación con Edwin Guerrero, generando un tenso intercambio de palabras.

Fue Alina quien encaró a Yeni, criticándola por no presentarse en el programa de Magaly Medina tras haber mostrado pruebas. Además, aseguró que nadie la va a silenciar ni a desprestigiar.

"Después de este live va a llegar más hate a mí y tú te salvas solo porque te corriste de la tía Magaly...", expresó indignada. La joven continuó su descargo diciendo: "Le has dicho a Magaly que no salga, eso no es tener ovarios. Mira, yo no voy a permitir que un hue*** venga a menospreciarme, hablar mal de mí y querer silenciarme... ¿por qué va a querer silenciarme?", se le escucha decir durante el enfrentamiento virtual.