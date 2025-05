'Robotina Cajamarquina' revela audios de Edwin Guerrero pidiéndole fotos íntimas: "De tu ombligo para abajo"

Edwin Guerrero, fundador de la reconocida agrupación norteña Corazón Serrano, vuelve a protagonizar un nuevo escándalo. A las revelaciones hechas por la tiktoker Alina Loja, conocida como 'Reina Colibrí', ahora se suma el testimonio de Yeni Medina, apodada la 'Robotina Cajamarquina'. Ambas mujeres aseguran haber mantenido relaciones sentimentales con el músico mientras este aún era pareja de Ana Lucía Urbina, actual cantante principal del grupo.

En una reciente edición del programa 'Magaly TV, la firme', Yeni Medina ofreció su testimonio y mostró pruebas que comprometerían a Guerrero. Según relató, fue el propio líder de Corazón Serrano quien la contactó a través de redes sociales en marzo de 2024, elogiando sus videos. Poco tiempo después, se reunieron en persona y terminaron en el departamento del cantante.

"No pasó absolutamente nada, pero sí me ofreció tragos. En ese momento intentó besarme y tener relaciones, pero no accedí", señaló Medina.

A pesar de ese primer encuentro, la comunicación continuó. Medina mostró mensajes y audios en los que Guerrero le pedía fotos íntimas y le enviaba entradas para asistir a los conciertos de su agrupación. En uno de los audios difundidos, el músico le dice:

"Yo pensé que ibas a enviar una foto sensual, no sé, porque tus piernas son bonitas (...) pensé que se iba a ver de tu ombligo para abajo, tus piernitas, tú ya sabes, no sé, mala eres, mala, mala". Estas pruebas respaldarían las versiones que lo acusan de mantener vínculos amorosos paralelos.

Magaly Medina se pronunció con firmeza sobre el escándalo que involucra a Edwin Guerrero y las jóvenes que lo han expuesto. Durante el inicio de su programa, la conductora arremetió contra el líder de Corazón Serrano.

La periodista también criticó a quienes la acusan de tener una campaña en su contra y defendió su trayectoria.

"Yo he hablado de la farándula, de las infidelidades... así que ahora no se me hagan los resentidos, no me amenacen con demandas", expresó. Además, cuestionó a la 'Robotina Cajamarquina', señalando que se habría arrepentido de lo dicho.