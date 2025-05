Alina Loja arremete contra Edwin Guerrero: "Soy una víctima más de sus atracos sentimentales"

La joven tiktoker Alina Loja, más conocida como "La Reina Colibrí", soltó tremendas revelaciones sobre el líder de Corazón Serrano, Edwin Guerrero. En una reciente entrevista aseguró que fue enamorada e ilusionada mientras él seguía en una relación con Ana Lucía Urbina.

En el programa "La Noche Habla", Alina Loja, más conocida como "La Reina Colibrí", mostró pruebas de que tuvo un romance con Edwin Guerrero entre junio y septiembre de 2024. Según Alina, Edwin le aseguró que no estaba con Ana Lucía Urbina y que incluso ella tenía otra pareja. Pero lo más fuerte fue cuando dijo que "la ilusionó hablando de matrimonio".

"Yo no me proyectaba porque las mujeres que no somos conocidas o de bajos recursos que nos topamos con una figura pública o con una persona adinerada siempre vamos a salir mal. Pero tampoco soy una chica que se hace ilusiones tontas, porque el que me prometió matrimonio fue él", aseguró.