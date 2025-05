'Metiche' sobre Said Palao tras su regreso de la luna de miel: "Alejandra Baigorria lo ha consumido"

Tras una larga luna de miel, Said Palao y Alejandra Baigorria han regresado finalmente al Perú. Lo que llamó la atención de los seguidores y del conductor Kurt Villavicencio conocido como 'Metiche' es un cambio físico del chico reality.

A través de su programa, Kurt Villavicencio tuvo una observación tras la llegada de Said Palao al programa de 'Esto es Guerra'. Al parecer, el chico reality habría bajado bastante de peso durante su viaje de luna de miel con su esposa Alejandra Baigorria.

"Said Palao se ve que en todo este mes que ha estado en la luna de miel, se ha adelgazado tanto que ya no le queda ni un músculo. Lo único bueno que ha dicho Renzo Schuller, la Baigorria lo ha consumido a Said. Imagínense recién este 26 de mayo va cumplir un mes de casado, qué va a pasar en tres o cuatro meses", expresó.