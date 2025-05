Alina Loja revela que Edwin Guerrero le habló de matrimonio y le mostró su casa: "Aquí vas a cocinar"

Alina Loja se encuentra en el ojo de la tormenta debido a su vinculación sentimental con Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano. En una reciente entrevista con Magaly TV, la firme, la tiktoker reveló que el músico le habló de matrimonio e incluso le propuso una vida juntos en su casa de Piura.

La joven, natural de Amazonas, se presentó en el programa de la "Urraca" y contó que, tras enterarse de que Ana Lucía estaba embarazada y perdió al bebé que esperaba junto a Edwin, lo confrontó para que le dijera la verdad.

Sin embargo, Guerrero negó todo, asegurando que Ana Lucía tenía una pareja aparte. En ese momento, Alina tomó la decisión de terminar su relación con Edwin mientras él estaba en Bolivia, y el cantante le prometió que hablarían cuando regresara a Lima.

El encuentro entre Alina y Edwin nunca se dio, debido a que el cantante viajó inmediatamente a Piura. Fue allí donde hicieron una videollamada, en la que Edwin le habló sobre tener una vida juntos e incluso le mostró su casa.

"Me hizo una videollamada, me mostró toda su casa, nos vamos a casar (...) me mostró toda su casa. 'Mira, acá vas a cocinar, porque yo sé que te gusta cocinar'. O sea, él me ofreció muchas cosas. Claro que yo, sinceramente, tampoco le creía todo", indicó.