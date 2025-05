¡Otra más! 'Robotina Cajamarquina' revela que estuvo saliendo con Edwin Guerrero en marzo de 2024

Edwin Guerrero viene siendo acusado de infiel en los últimos días. Aunque primero salió la tiktoker Alina Loja afirmando que fue engañada por él, ahora apareció otra figura del medio conocida como 'Robotina Cajamarquina', revelando que también estuvo con ella en el mismo tiempo.

A través del programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora reveló que hay una persona más afirma haber estado con Edwin Guerrero desde marzo de 2024. Se trataría de la joven Yeni Medina que se hizo conocida como la 'Robotina Cajamarquina'.

Después, compartieron la llamada que tuvo uno de los reporteros del programa con la joven Yeni Medina. En el audio se escucha que confirma su relación con el dueño de Corazón Serrano desde marzo de 2024.

"Qué fecha salías con Edwin Guerrero?", le preguntan y ella responde: "Más o menos desde marzo del año pasado (¿Hasta qué fecha?) No recuerdo la fecha exacta hasta que tiempo salí con él". Después, muestran una conversación donde revela que la están amenazando: "Mira, ahora no me siento bien. Esto me cayó como un balde de agua. Si estuve saliendo con él, pero me siento mal por el momento. Al parecer me están intimidando, que si salgo hablar me pueden denunciar, eso es lo que me han escrito".