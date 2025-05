Doña Peta 'parcha' a miembro de la familia Guerrero por pelea en su cumpleaños: "A la mujer no se le toca"

Paolo Guerrero sorprendió a su madre Petronila Gonzales con una fiesta por su cumpleaños número 75. Aunque todo se celebró de lo más alegre, al finalizar la fiesta Doña Peta tuvo que intervenir en una pelea entre un familiar de Guerrero con su pareja.

La celebración de los 75 años de Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, terminó bronca según las imágenes reveladas en el programa de Magaly Medina. Cuando todos los invitados se retiraban, el sobrino del 'Depredador' se encontraba discutiendo con su pareja afuera del local de Chorrillos.

Fue tanto la 'bronca' que la madre del futbolista tubo que intervenir, ya que aparentemente esta persona habría intentado agredir a su pareja. En la conversación entre ellos, se escucha que Doña Peta decirle que no le pegue a su pareja.

"¿Qué pasó? Que mier** si yo la he estado viendo y ella estaba conmigo todo el rato, pero no le estés pegando conch** poque yo te saco la mier**, a la mujer no se le toca", le dice la matriarca al sobrino y él responde: "Ella (su pareja) quiere estar con esa gente que quiere ser soltera, que quiere hacer su vida liberal".

Después, parece que hubo un pequeño forcejeo entre las personas, pero no se aprecia si también agarro a la madre de Paolo Guerrero, pero le vuelve a criticar diciendo que la respete. Al final, esta persona termina retirándose del lugar cuando piden que llamen al 'Depredador'.

"A mí no me gusta que me malogren mi fiesta ¡oye! no seas malcriado respeta a tus mayores (...) llámalo a Paolo, ya mucho ya, estás enfermo que tienes", dice finalmente la matriarca de la familia Guerrero.