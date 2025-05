Alejandra Baigorria rompe en llanto al hablar de sus padres: "No somos quién para juzgarlos"

Alejandra Baigorria rompió su silencio sobre uno de los momentos más emotivos y comentados de su boda. En una entrevista con La Chola Chabuca en el programa "Esta noche", la influencer y empresaria se emocionó hasta las lágrimas al recordar lo vivido junto a sus padres, Verónica Alcalá y Sergio Baigorria.

Alejandra Baigorria rompe en llanto al recordar a sus padres

Desde Turquía, donde está disfrutando su luna de miel con Said Palao, Alejandra Baigorria brindó una emotiva entrevista al programa "Esta noche" con La Chola Chabuca. La ex chica reality no pudo contener las lágrimas al hablar de uno de los momentos más sensibles de su boda: la presencia de sus padres, Verónica Alcalá y Sergio Baigorria.

Alejandra abrió su corazón y recordó lo que sintió al ver a sus padres emocionados durante la ceremonia religiosa.

"Cuando me tocan el tema de mis papás, de mi familia, para mí es duro, porque definitivamente yo vengo de una familia disfuncional, siempre lo he dicho, pero a pesar de eso mis papás siempre han estado conmigo", dijo entre lágrimas.

La empresaria contó que su papá no paró de llorar cuando la vio vestida de novia, y su mamá también estuvo muy sensible desde el inicio de los preparativos.

"Mi papá, un mar de lágrimas cuando me vio en el Tú, mi mamá un mar de lágrimas desde la primera prueba de vestido hasta la última. Era una cosa... pero mamá, yo decía: 'Mamá guarda lágrimas'. Uno tiene que saber que madre es madre y padre es padre. Nosotros no elegimos a nuestros papás y no somos quién para juzgarlos tampoco", comentó con ternura.

La entrevista se volvió aún más emotiva cuando La Chola le reveló una escena que la conmovió durante la boda.

"Tú sabes que cuando estabas en la escalera, solita en el fondo apoyada contra el mármol, lloraba tu mamá. Y te miraba fijamente. Yo siento que has hecho el sueño de Verónica", le dijo. A lo que Alejandra atinó a decir: "Sí".

Baigorria explicó que su madre vivió su boda como si fuera la suya, ya que en su juventud no pudo disfrutar ese momento como quería. Se casó muy joven, cuando tenía 17 para 18 años, en un contexto difícil, por estar embarazada.

Alejandra aclara supuesto desplante a su mamá en su boda

Además, aprovechó para aclarar el momento en el que se viralizó una escena donde parecía que rechazaba a su mamá durante el baile con Said.

"Eso no fue así. Esa fue la parte más difícil. Estaba nerviosísima por el baile porque yo no sé bailar. Me bloqueo, me cuesta aprenderme los pasos", explicó.

Contó que su madre, muy emocionada, pensó que ya podía entrar a bailar con ellos, pero Alejandra temía perder la concentración en la coreografía.

@ameg_pe 05.05.25 | Alejandra Baigorria aclara imágenes con su mamá tras supuesto desplante en su boda. Fuente: América Espectáculos ♬ original sound - rizitop🇵🇪

"Mi mamá pensó que ya podría entrar a bailar... si ella entraba, me iba a bloquear. Le dije: 'No, todavía no'. Mi expresión fue seria, pero no fue en mala onda", aclaró.

Alejandra Baigorria vivió una boda llena de emociones y recuerdos familiares. Desde su luna de miel, compartió con el público su verdad y defendió el amor y respeto que siente por sus padres. Con lágrimas en los ojos, reafirmó que cada momento vivido con ellos es invaluable.