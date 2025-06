'Metiche' critica la voz de Paul Michael, saliente de Pamela López: "Paloma de la Guaracha canta mejor"

Hace unos días se realizó el lanzamiento del nuevo tema de Paul Michael con Handa, donde envían indirectas a Christian Cueva. Tras escucharlo, Kurt Villavicencio no dudó en criticar al saliente de Pamela Lopez por su voz e incluso lo comparó con varios artistas del medio.

A través de sus redes sociales, Paul Michael anunció finalmente el estreno de su nuevo tema inédito grabado con la artista urbana Handa. En esta ocasión, el sencillo es una fusión con cumbia peruana con lo urbano y lleva por título "Cantinero".

Lamentablemente, cuando Kurt Villavicencio lo escuchó en su programa 'Todo se filtra' reveló que no le gustó su voz en absoluto. Incluso, afirmó que el único talento que tendría sería 'colgarse' de la fama de su saliente exclusiva Pamela López.

"Por Dios Handa por qué no la cantaste sola esa canción, Milena Zárate estuvo acá y me dice que 'Paul Michael tiene talento', pero no veo absolutamente nada. Este chico lo único que sabe es masticar chicle, que cero talento. A Handa le conviene hacer feat con él porque sabe que todo el mundo va a hablar de la canción por el colágeno de Pamela López. Este pata no tiene absolutamente nada de buena voz", expresó.