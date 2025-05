Susy Díaz ayudó a Flor Polo con deuda de S/135 mil, pero ella volvió a endeudarse: "Se prestó de otro banco"

¡Se cansó! Susy Díaz contó en televisión nacional que una vez más su hija Florcita Polo estaría en aprietos económicos. Aunque ya la había apoyado con una fuerte suma, Flor volvió a endeudarse con otro banco y su mamá no piensa seguir cubriendo sus errores.

Susy Díaz no se guardó nada y contó en televisión que su hija Flor Polo sigue arrastrando deudas fuertes, a pesar de que ella ya le había dado una gran ayuda. La excongresista confesó que Flor llegó a su casa con una deuda de S/135 mil, la cual bajaron a S/80 mil, pero luego pidió otro préstamo de S/50 mil soles más, lo que generó su molestia.

"Ella vino a mudarse a mi casa con una deuda de un banco de S/135 mil. Yo le ayudé y dije: '¿pero de qué?' Si yo siempre pagaba todo. Un día me dijo: 'Mamá, no han pagado la luz tres, cuatro meses'. '¿Cuánto es?' '700'. 'Toma'. Los pañales, todo pago yo. ¿Qué está pasando?" , relató Susy en una entrevista con "América Hoy".

Según contó, tras bajarle un poco la deuda, Flor volvió a pedir dinero a otro banco y eso hizo que Susy se preguntara si alguien la está manipulando.

Esta no sería la primera vez que Florcita pone en aprietos a su famosa mamá. Ya en noviembre de 2023, Susy hablaba del tema con preocupación.

"Tenía una deuda de S/129 mil. Parte era préstamo del banco. Yo le decía: 'Flor, ¿por qué te has prestado si yo pago todo? La luz, el alquiler de S/900, luego el de S/700... ¿Qué pasó?'. Me dijo: 'Mamá, tengo una deuda porque no he facturado'", contó en esa ocasión.