Juan Ichazo y Johana Cubillas protagonizan tensa discusión en vivo: "Jura por tu novia si quieres"

El enfrentamiento entre Juan Ichazo y Johana 'Nena' Cubillas llegó a la pantalla chica con una acalorada discusión en el programa 'Magaly TV, la firme'. La expareja se enfrentó en vivo debido a problemas relacionados con la manutención de sus hijos, préstamos financieros y presuntas amenazas con la divulgación de videos personales.

Durante la transmisión, Ichazo reveló que, hace tres años, entregó 30,000 dólares a Cubillas para su negocio, además de un reciente depósito de 30,000 soles para su emprendimiento de bikinis. Sin embargo, denunció que su expareja no ha cumplido con los pagos de préstamos bancarios que ambos adquirieron, generando un conflicto financiero entre ellos.

Además, Ichazo afirmó haber sido víctima de agresiones por parte de Cubillas y la desafió a negarlo en vivo. También aseguró que su expareja lo amenazó con extraditarlo, alegando que no cuenta con los documentos legales para trabajar en Perú, pues permanece en el país con una visa de turismo.

"Jura por tus hijos", insistió Ichazo. Cubillas, visiblemente alterada, respondió: "No jures por tus hijos, jura por tu novia si quieres". Sobre las acusaciones de chantaje, Ichazo agregó: "Si me amenazan con extraditarme (...) con meterme a la cárcel".

Ante la escalada de acusaciones, Magaly Medina les recomendó buscar una conciliación legal. Por su parte, Ichazo aseguró que no volverá a involucrarse en conflictos con su expareja.

"No me voy a meter en su nueva pareja, le deseo lo mejor del mundo, que se enamore y que sea feliz", afirmó.

Antes de la conexión con Juan Ichazo, Johana Cubillas reveló que tuvo una fuerte dependencia emocional hacia su expareja, pero gracias a terapias logró superarla y decidió separarse. Según ella, ahora él la amenaza con divulgar videos en los que sufre ataques de pánico.

"Durante los primeros cinco años tenía dependencia emocional y ataques de pánico, me sentía culpable y creía que necesitaba estar pegada a él. Pasé por psiquiatra y terapia MDR, lo que me ayudó a salir de esa situación. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto estaba mal", contó.